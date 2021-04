Purtarea mastii in aer liber nu va mai fi obligatorie in Israel. Cati israelieni au fost vaccinati inainte de ridicarea interdictiei

Statul evreu a fost printre primele tari care, din primavara anului 2020, a impus purtarea mastilor sanitare in locurile publice.Situatia s-a schimbat in ultimele saptamani datorita unei campanii masive de vaccinare care a permis administrarea cele doua doze necesare de vaccin Pfizer/BioNTech la peste jumatate (53%) din cei 9,3 milioane de locuitori."Mastile sunt facute pentru a ne proteja de pandemia de coronavirus. Dar, din moment ce expertii au ajuns la concluzia ca masca nu este necesara in aer liber, am decis sa ridic (obligatia de a purta) masca", a comunicat ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, intr-un comunicat."Rata de infectare este foarte scazuta in Israel datorita succesului campaniei de vaccinare, deci este posibil sa relaxam masurile", a adaugat el, precizand ca masca a ramas oricum obligatorie in locurile publice inchise, cum ar fi centrele comerciale.Israelul a lansat o vasta campanie de vaccinare la sfarsitul lui decembrie in urma unui acord cu gigantul farmaceutic american Pfizer care i-a livrat rapid milioane de doze in schimbul informatiilor cu privire la efectele vaccinarii. Tara dispune in special de baze de date cu privire la istoricul medical al populatiei sale.Statul evreu a inregistrat la mijlocul lunii ianuarie un varf de circa 10.000 de contaminari zilnice, dar acestea au fost sub 200 in ultimele zile, cu o rata de pozitivare a testelor de 0,3%.Israelul si Pfizer au "demonstrat ca pandemia de COVID-19 poate fi invinsa printr-o campanie de vaccinare in masa", a declarat miercuri Albert Bourla, CEO al gigantului farmaceutic, intr-o inregistrare video difuzata cu ocazia sarbatorilor marcand cea de-a 73-a aniversare (potrivit calendarului iudaic) a independentei Israelului in cursul carora mii de persoane, adesea fara masti, s-au adunat la Ierusalim.Aceasta reducere a contaminarilor a permis deja autoritatilor sa redeschida restaurante, baruri si plaje la inceputul lunii martie. Iar guvernul a dezvaluit miercuri un plan pentru a permite revenirea turistilor straini vaccinati din 23 mai, la mai mult de un an dupa inchiderea frontierelor pentru calatorii de agrement.