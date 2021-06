Premierul desemnat al Israelului, mesaj catre Netanyahu: "Nu lasa pamantul ars in urma ta"

Declaratia lui Bennett a venit dupa ce liderii celor opt partide care alcatuiesc noul potential guvern s-au intalnit la Tel Aviv, pentru prima data de la anuntul de saptamana trecuta ca au reusit sa formeze o coalitie.Pe fondul discursului alarmist din unele cercuri de dreapta, a incitarii crescande pe retelele sociale si chiar a acuzatiilor de tradare impotriva lui Bennett si a aliatilor sai, seful partidului Yamina a declarat ca noul guvern "nu este un catastrofa, nu este un dezastru, [este] o schimbare: un eveniment normal si evident in orice tara democratica"Adresandu-se lui Netanyahu, Bennett a spus: "Uite, regimul Israelului nu este monarhic. Nimeni nu are monopolul asupra puterii. Bineinteles, orice regim care se atrofiaza si degenereaza dupa multi ani este inlocuit. "In timp ce Bennett a subliniat despre criticile aduse lui si ale aliatilor sai sunt legitime, el a condamnat "masinaria violenta" despre care a spus ca a fost activata impotriva membrilor Yamina si a Noii sperante a lui Gideon Sa'ar pentru a-i determina sa se opuna noii coalitii.El a spus ca a auzit-o pe Netanyahu spunandu-i sustinatorilor: "Nu va fie teama sa stati pe ei".El a apelat la Netanyahu sa "dea drumul puterii"."Lasa tara sa avanseze. Oamenii au voie sa voteze pentru un guvern chiar daca nu il conduceti""Nu lasa pamantul ars in urma ta. Vrem sa ne amintim binele, marele bine pe care l-ati facut in timpul serviciului [ca prim-ministru] si nu, Doamne fereste, o atmosfera negativa pe care ati lasa-o la plecare ", citeaza T ime of Israel Bennett l-a indemnat pe presedintele Knesset, Yariv Levin, sa nu amane votul pentru noul guvern pana saptamana viitoare, ci sa il programeze pentru miercuri, 9 iunie.