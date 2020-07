Mii de israelieni au iesit in fata resedintei premierului Netanyahu din Ierusalim. Protestatarii au fost dispersati cu tunuri de apa

Netanyahu, primul premier in exercitiu al Israelului adus in fata instantei de judecata, nu a venit duminica la audieri, calificate de un purtator de cuvant al acuzarii drept o discutie tehnica.Prezenta lui Netanyahu nu a fost ceruta pentru aceasta sedinta a Tribunalului districtual din Ierusalim, unde el si-a facut aparitia in luna mai, la deschiderea procesului pentru coruptie, frauda si abuz de incredere.Benjamin Netanyahu, 70 de ani, a fost inculpat in noiembrie anul trecut, pentru coruptie, frauda si abuz de incredere, in trei dosare. Procesul trebuia sa inceapa la jumatatea lui martie, dar a fost amanat initial pentru 24 mai din cauza epidemiei de coronavirus.In Israel, functia de prim-ministru nu asigura niciun fel de imunitate, insa potrivit unei decizii a Curtii Supreme inculparea nu duce la interdictia de a ocupa postul sau de a forma un guvern.Pe 17 mai, Netanyahu, liderul partidului de centru-dreapta Likud, si-a inceput oficial un nou mandat de prim-ministru de 18 luni, in fruntea unui guvern de uniune nationala a carei sefie va fi impartita prin rotatie cu fostul sau adversar centrist Benny Gantz, de la Alianta Albastru si Alb, din noiembrie 2021.Dupa ce a ajuns la acest acord cu Benny Gantz, Netanyahu a impus restrictii de circulatie care au redus amploarea primului val de contaminari cu noul tip de coronavirus in Israel.Insa, dupa cresterea brusca in ultimele saptamani a numarului de cazuri de COVID-19, a somajului si a reimpunerii de restrictii de circulatie, israelienii au iesit cu miile pe strazi pentru a protesta impotriva lui Netanyahu, furia populara fiind amplificata si de acuzatiile de coruptie.Sambata, 18 iulie, politia a facut uz de tunuri cu apa pentru a-i dispersa pe protestatari langa resedinta lui Netanyahu din Ierusalim. La Tel Aviv, mii de oameni au iesit pe strazi pentru a cere mai mult sprijin de stat pentru afacerile puternic afectate de criza sanitara.Pentru acuzatiile care i se aduc, Benjamin Netanyahu ar putea fi condamnat la inchisoare pana la 10 ani. El nu recunoaste comiterea niciuneia din infractiuni.