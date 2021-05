Armata israeliana a anuntat ca peste 2.000 de rachete au fost lansate din Gaza. Armata riposteaza doar daca atacul vizeaza zonele locuite

Scutul antiracheta Iron Dome din Israel a interceptat aproape 1.000 dintre rachete, a precizat armata israeliana.Unitatea radar a sistemului detecteaza rachete si transmite informatii catre un lansator de rachete care trimite o racheta interceptoare pentru a distruge racheta inainte de a ateriza.Armata israeliana are ordine stricte de a lansa rachete interceptoare numai daca un atac ameninta zonele locuite, potrivit media.De la debutul, luni, al acestui nou val de violente in Orientul Mijlociu, 119 de palestinieni, intre care 31 de copii, au fost ucisi in Fasia Gaza, conform unui bilant reactualizat de Ministerul local al Sanatatii. In Israel, numarul mortilor a crescut la opt, potrivit AFP