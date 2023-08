Negocierile de pace israeliano-palestiniene: Ce se discuta cu adevarat

Lansarea negocierilor de pace israeliano-palestiniene, dupa trei ani de blocaj, tocmai la cina de Iftar din luna sfanta musulmana Ramadan, la Departamentul de Stat, in SUA, s-a petrecut cu mare pompa luni.

In spatele imaginilor cu negociatorii stransi in jurul unei mese in sala Jefferson a Depatamentului, stau negocieri grele intre Secretarul de Stat, John Kerry, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, pe prolema granitelor, securitatii, Ierusalimului si Valii Iordanului, scrie DebkaFile.

Aspectele tehnice si procedurile de negociere au fost lasate pe seama echipelor de negociatori, conduse de ministrul israelian al Justitiei, Tzipi Livni, si Saeb Erekat, care se intalnesc si marti in SUA.

In spatele camerelor de luat vederi, Kerry le-a pus intrebari grele liderilor israelian si palestinian si a cerut raspunsuri pe chestiunile ce ii despart. Sursa citata arata ca Secretarul de Stat l-a provocat pe Netanyahu cu o intrebare de baza in acest proces: Va adopta formula 'aranjamente de securitate contra granite', acceptata de predecesorul sau, Ehud Olmert, al inceputul lui 2009, prin care se ofera sa cedeze 94,6% din Cisiordania palestinienilor?

Desi palestinienii nu au acceptat deocamdata aceasta oferta, incearca sa faca din ea punctul de incepere al actualei runde de negocieri. Daca Netanyahu respinge aceasta varianta, Kerry i-a cerut o alternativa privind teritoriul ce ar fi cedat din Cisiordania, avand in vedere ca 9,8% din teritoriu (fara a pune la socoteala Ierusalimul) este ocupat de colonii evreiesti.

Kerry i-a mai cerut premierului israelian sa explice ce inseamna propunerea israeliana de retragere, luand in considerare ca a insistat ca Israelul trebuie sa-si patsreze o prezenta de securitate pe Valea Iordanului, care marcheaza o parte a granitei de est a Israelului. Kerry doreste sa stie daca va ramane acolo doar o prezenta militara si coloniile evreiesti vor fi indepartate.

In fine, Kerry l-a mai intrebat pe Netanyahu cat de mult ajutor financiar este pregatit sa acorde Israelul pentru cresterea standardului de viata al palestinienilor din Cisiordania.

Pe ambii lideri, atat Netanyahu cat si Abbas, i-a chestionat in legatura cu detasarea unei forte inetrnationale tampon intre palestinieni si armata israeliana. La aceasta intrebare Abbas a raspuns luni seara, de la Cairo, spunand ca "niciun israelian nu trebuie sa ramana in statul palestinian, fie el soldat sau civil". Asadar, Abbas nu s-ar opune detasarii unei forte internationale de tipul UNIFIL din Liban sau Forta Multinationala din Sinai, sau chiar unitati NATO.