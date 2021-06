Premierul Beniamin Netanyahu respinge acordul oponentilor sai pentru formarea unui nou guvern si critica participarea araba istorica la coalitie

Acord de guvernare

Strategia lui Netanyahu

Bennett a sustinut in trecut anexarile

Netanyahu, care se confrunta cu perspectiva incheierii carierei sale de premier din ultimii 12 ani, a afirmat pe Twitter ca "toti parlamentarii de dreapta alesi trebuie sa se opuna acestui guvern de stanga periculos". Liderul de dreapta a lansat atacul pe reteaua sociala la o zi dupa anuntul politicianului de centru Yair Lapid, facut miercuri seara, cu 35 de minute inainte de expirarea unui termen limita, ca a reusit sa formeze un guvern de coalitie.In cadrul acordului, nationalistul Naftali Bennett, in varsta de 49 de ani, fost ministru al Apararii si milionar din sectorul de inalta tehnologie, va deveni prim-ministru si va preda postul lui Lapid, 57 de ani, fost moderator TV si ministru de Finante, in aproximativ doi ani.O sesiune parlamentara, in care guvernul poate fi aprobat cu o majoritate simpla, ar putea fi organizata in termen de pana la 12 zile, a spus politicianul de extrema dreapta Avigdor Lieberman, membru al noii coalitii. Cu presedintele parlamentului, un loialist al lui Netanyahu , asteptat sa incerce sa inlature orice incercari legislative de a sustine votul mai devreme, prim-ministrul ar putea folosi perioada pentru a incerca sa schimbe situatia.Acordul de coalitie a incheiat alegerile din 23 martie in care nici partidul Likud al Netanyahu, nici aliatii sai, nici adversarii lor nu au castigat majoritatea in legislativ. A fost al patrulea scrutin national din Israel in doi ani.Acordul de guvernare cuprinde un amestec de partide mici si mijlocii din intregul spectru politic, inclusiv, pentru prima data in istoria Israelului, unul care reprezinta minoritatea araba de 21% - Lista Araba Unita (UAL).Pe Twitter, Netanyahu - care a fost acuzat de rasism prin indemnarea sustinatorilor sai sa iasa si sa voteze pentru ca "arabii se inghesuie la urne in masa" - a evidentiat legaturile noii aliante cu liderul UAL, Mansour Abbas. Netanyahu a postat un vechi videoclip al lui Bennett spunand ca Abbas "a vizitat asasinii teroristi in inchisoare", dupa un atac din 1992 in care cetatenii arabi din Israel au ucis trei soldati.Purtatorii de cuvant ai Listei Arabe Unite nu au raspuns imediat unei cereri de comentarii. Membrii viitorului guvern au putine lucruri in comun, in afara de dorinta de a-l elimina pe Netanyahu, care este, de asemenea, judecat pentru acuzatii de coruptie. El neaga orice actiune gresita.Lista include Yamina (dreapta) a lui Bennett, Albastru si Alb de centru-stanga, condusa de ministrul apararii Benny Gantz, partidyl de stanga Meretz si Partidul Muncii, partidul nationalist Yisrael Beitenu al fostului ministru al apararii Lieberman si New Hope, un partid de dreapta condus de fostul ministru al Educatiei, Gideon Saar, care s-a desprins de Likud.Analistii politici se asteapta ca Netanyahu sa incerce sa ii atraga pe membrii Yamina care sunt nemultumiti de unirea fortelor cu parlamentarii arabi si de stanga."Am lansat mutarea, dar nu am finalizat-o. Vor fi 12 zile care nu vor fi usoare si, in cele din urma, va exista un guvern", a spus Lieberman la Channel 13 TV. Netanyahu controleaza 30 de locuri in Knesset, format din 120 de membri, aproape de doua ori mai multi decat partidul Yid Atid al lui Lapid si este aliat cu cel putin alte trei partide religioase si nationaliste.In timpul mandatului sau de prim-ministru, Netanyahu a fost o figura polarizanta in tara si in strainatate. Rivalii sai au citat acuzatiile penale impotriva acestuia ca principal motiv pentru care Israelul are nevoie de o schimbare de conducere, argumentand ca ar putea folosi un nou termen pentru a legifera imunitatea pentru a se proteja.O sursa implicata in discutiile de coalitie a declarat ca noul guvern propus va incerca sa pastreze consensul evitand probleme ideologice hotaratoare, cum ar fi daca anexeaza sau cedeaza teritoriul ocupat din Cisiordania pe care palestinienii il doresc pentru un stat."Acest guvern se va concentra in principal pe probleme economice", a spus Lieberman. Poate ca cel mai imediat test pentru o noua administratie este promovarea bugetului, o problema care a rasturnat coalitiile in trecut.Din cauza blocajului politic prelungit, Israelul foloseste in continuare o versiune a unui buget de baza din 2019, care a fost aprobat la mijlocul anului 2018. S-ar putea sa existe niste schimbari bugetare mari, deoarece guvernul nu include partide evreiesti ultraortodoxe care doresc finantare de stat pentru institutiile religioase.Noul guvern, daca va fi investit, se va confrunta cu alte provocari considerabile. Pe langa Iran si procesul de pace muribund cu palestinienii, acesta se confrunta si cu o ancheta a crimelor de razboi de catre Curtea Penala Internationala si cu redresarea economica in urma pandemiei coronavirusului.