VIDEO Benjamin Netanyahu devine primul cetatean israelian care se vaccineaza contra COVID-19

''Este un moment emotionant'', a spus Netanyahu (71 de ani), care a adaugat ca actuala pandemie de COVID-19 este ''cea mai dura cu care s-a confruntat umanitatea in ultimii 100 de ani''.La randul sau, ministrul sanatatii israelian Yuli Edelstein a spus ca ''vaccinul este sigur''.Intr-o prima etapa, vor fi vaccinati medicii si asistentii medicali, dupa care vor urma persoanele in varsta.Campania de vaccinare din Israel trebuia sa inceapa initial pe 27 decembrie, dar a fost devansata cu o saptamana. Primele doze de vaccin au ajuns in Israel in urma cu o saptamana, obiectivul fiind administrarea unui numar de 60.000 de doze in fiecare zi.