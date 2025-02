Netanyahu si Gantz revendica amandoi o "victorie clara". Scorul e atat de strans ca nu vom sti pana nu va fi numarat ultimul vot

Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, si fostul sef al Statului Major Benny Gantz, liderul Partidului Albastru si Alb sunt creditati in exit-polluri cu rezultate atat de apropiate in alegerile legislative de marti incat nu se poate anunta un invingator.

Potrivit exit-pollurilor posturilor Canalul 12 si Kan TV, partidul lui Gantz este creditat cu un usor avans in fata celui al lui Netanyahu, in timp ce potrivit exit-pollul Canalului 10 sunt la egalitate.

Potrivit BBC, formatiunea lui Gantz este creditata in proiectii cu 37 de mandate, iar Likudul cu 36.

Insa atat Netanyahu cat si Gantz au revendicat o victorie "clara" a taberei lor.

"Blocul de dreapta condus de Likud a obtinut o victorie clara. Le multumesc cetatenilor Israelului pentru incredere", a declarat Benjamin Netanyahu, citat de AFP, evocand formarea unui Guvern.

Rivalii sau, Benny Gantz si Yair Lapid (centru) au exclamat "Noi ma castigat!", apreciind ca "aceste alegeri au un invingator clar si un perdant clar".

"Publicul israelian si-a sppus cuvantul", au apreciat ei, citati de AP.

"Presedintele poate sa vada imginea si trebuie sa puna invingatorul sa formeze viitorul Guvern. Nu exista alta optiune", au adaugat ei.

Cert este ca, la un scor atat de strans, ambele tabere vor fi nevoite sa astepte rezultate oficiale, in noaptea de marti spre miercuri.

