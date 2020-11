Palestinienii isi reiau cooperarea in domeniul securitatii cu israelienii, anunta Guvernul palestinian

"In urma contactelor internationale ale lui Mahmoud Abbas (...) si tinand cont de angajamentele in scris si verbale pe care le-am primit de la israelieni, ne vom relua relatiile de acolo unde se aflau inainte de 19 mai 2020", data anuntarii suspendarii coordonarii in domeniul securitatii, a anuntat marti ministrul palestinian insarcinat cu Afaceri Civile Hussein al-Sheikh.Mahmoud Abbas justifica in mai incetarea coordonarii in domeniul securitatii cu Israelul drept un protest fata de proiectul israelian - in prezent suspendat - de anexare a unor parti ale Cisiordaniei, un teritoriu palestinian ocupat de armata israeliana din 1967.El anunta atunci ca Guvernul sau nu se mai simte legat de "toate acordurile sale si intelegerile cu guvernele american si israelian si de toate obligatiile in baza acestor intelegeri si acorduri, inclusiv cele referitoare la securitate".Aceasta decizie a avut consecinte asupra coordonarii in transferul unor pacienti palestinieni catre spitale israeliene.Prin oprirea coordonarii cu Israelul, Autoritatea Palestiniana nu a mai primit transferuri de taxe - mai ales vamale - incasate de catre Israel in contul sau.Privata de aceste venituri, Autoritatea Palestiniana a fost nevoita sa-si dea afara functionari, intr-o perioada in care economia plaestiniana este dur afectata de pandemia covid-19.Hussein al-Sheikh nu a precizat daca o revenire la relatiile palestiniene de dinainte de 19 mai inseamna totodata o reluare a transferului taxelor catre Autoritatea Palestinana. El face acest anunt cu o zi inainte de sosirea in Israel a sefului diplomatiei americane Mike Pompeo.Palestinienii au salutat victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale americane.