Patru cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie, depistate in Israel

Inca o "varianta noua" a coronavirusului ar fi fost descoperita in Africa de Sud

Trei din cele patru persoane infectate au revenit din Anglia si se afla acum in izolare intr-un hotel desemnat ca facilitate de carantina, a indicat ministerul. Cel de-al patrulea caz se afla sub investigatie.Israelul a demarat sambata vaccinarea anti-COVID-19 a populatiei, pana acum fiind administrate 70.000 de doze, la o populatie de 9 milioane de locuitori, arata datele Ministerului Sanatatii.Israelul, care si-a asigurat vaccinuri de la producatorii Pfizer, Moderna si AstraZeneca, se asteapta sa dispuna de suficiente doze pana la sfarsitul anului pentru a le administra celor 20% dintre locuitori considerati cei mai predispusi la complicatii.Bilantul de pana acum al infectarilor cu SARS-COV-2 este de 383.385 de cazuri, din care 3.136 de decese. Guvernul a impus de doua ori carantina nationala si ar putea dispune in curand noi restrictii severe in contextul inmultirii cazurilor noi.