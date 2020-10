Politia israeliana a amendat mii de persoane pentru incalcarea restrictiilor si a arestat protestatari anti-Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a demarat discutiile asupra ridicarii graduale a celui de-al doileaduminica la miezul zilei, dupa patru saptamani de cand acesta a fost introdus.Purtatorul de cuvant al politiei israeliene, Micky Rosenfeld, a confirmat ca politia a dat in jur de 10.000 de amenzi sambata si vineri, pentru diferite incalcari ale restrictiilor impuse in lockdown.Politia a amendat mai multe mii de evrei ultraortodocsi care au sfidat distantarea sociala si regulile privind portul mastii, celebrand Simhat Tora dupa lasarea intunericului, sambata.De asemenea, politia a identificat si amendat patru pacienti cu coronavirus la sinagoga din Ierusalim si a oprit alti cativa langa Tel Aviv.In timp ce majoritatea evreilor ultraortodocsi din Israel respecta restrictiile, o minoritate le ignora cu desavarsire, chiar daca numarul de contaminari este in crestere in comunitatile lor.Alte patru persoane au fost arestate in timpul unui protest anti-Netanyahu in Tel Aviv, sambata, sub suspiciunea de atac asupra politistilor si vandalizare de proprietati.Din luna iulie, manifestantii se reunesc in fiecare sambata seara pentru a critica gestionarea economica si sanitara a pandemiei de catre guvernul condus de Benjamin Netanyahu, pe care il acuza ca este "corupt".Duminica, Ministerul Sanatatii din Israel a anuntat ca alte 900 de contaminari au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, mult mai putin decat recordul de 9.000 de infectari raportat saptamana trecuta, chiar daca numarul de teste a fost de asemenea mult mai scazut sambata decat de obicei.Cu peste 280.000 de cazuri confirmate si mai mult de 1.900 de decese pentru o populatie de noua milioane de locuitori, Israelul este tara cu rata saptamanala de infectie cea mai ridicata din lume.