Portugalia şi Suedia impun interdicţii de călătorie israelienilor. Sunt vizați inclusiv cei vaccinați

Israelienii care urmau să plece cu avionul joi în Portugalia nu au putut să se înregistreze pe Aeroportul Ben Gurion.Interdicţia suedeză intră în vigoare luni, a declarat The Times of Israel un reprezentant al Ambasadei Suediei la Tel Aviv.În pofida ratei mari a vaccinării în Israel, una dintre cele mai mari în lume, Portugalia şi Suedia se uită la numărul mare de cazuri şi nu fac excepţii pentru israelienii vaccinaţi sau care s-au vindecat de covid-19.Atât Portugalia, cât şi Suedia acceptă numai certificate de vaccinare din UE.Cele două ţări au luat această decizie după ce UE a scos luni Israelul de pe lista ţărilor ”sigure epidemiologic”.Statele membre UE nu sunt obligate însă să respecte recomandările UE, iar Italia a decis, spre deosebire de Portugalia şi Suedia, să interzică intrarea israelienilor nevaccinaţi în ţară, dar să-i primească pe cei care deţin certificate de vaccinare. Olanda , la rândul său, a anunţat vineri că - începând de sâmbătă - numai israelienii vaccinaţi vor putea intra pe teritoriul olandez şi că aceştia este necesar să stea în carantină la sosire. Începând de luni, călătorii israelieni este necesar, de asemenea, să prezinte rezultatul negativ al unui test covid-19.Israelul este un ”caz straniu”, pe care celelalte guverne încearcă să-l categorizeze, declară epidemiologul Nadav Davidovitch, un profesor la Universitatea Ben Gurion.”Avem unul dintre cele mai mari niveluri atât la infectări, cât şi la vaccinare”, explică el, un lucru din cauza căruia ţările vor evalua în mod diferit nivelul de risc pe care-l reprezintă israelienii.Interdicţiile impuse de Portugalia şi Suedia intervin în contextul în care israelienii plănuiesc să-şi reia călătoriile în străinătate, după ce Guvernul israelian a relaxat reglementările cu privire la plasarea în carantină a israelienilor care revin în ţară din ţări de pe lista ”roşie” cu un nivel mare al infectărilor.Aceste noi reglementări au intrat în vigoare vineri şi prevăd ca israelienii imuni să nu se mai autoizoleze o săptămână.Ele ar fi urmat să relanseze călătoriile israelienilor, însă în cazul Portugaliei, Suediei şi probabil şi al altor posibile state UE au efectul contrar.O organizaţie care promovează călătoriile între Israel şi Portugalia, ”Over the Rainbow”, a cerut Lisabonei să revină asupra acestei decizii.Preşedintele organzaţiei, Itay Mor, apreciază că este ”de neînţeles” cum cetăţenii Statelor Unite şi Braziliei - două ţări scoase de pe lista sigură a UE - pot veni în Portugalia, iar israelienii nu.”Este absurd ca una dintre cele mai vaccinate ţări să înceapă acum să fie blocată în unele părţi ale Europei”, declară el, insistând că numărul cazurilor grave de covid-19 au început să scadă în Israel.”Vă cerem să faceţi în aşa fel încât măsurile aflate în vgoare acum în Portugalia să fie corectate cât mai rapid, pentru ca nenumăraţii israelieni care vor să călătorească în această ţară să o poată face cât mai rapid posibil”, a scris el Guvernului portughez.