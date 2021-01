Premierul Benjamin Netanyahu: "Israelul nu va permite Iranului sa produca arme nucleare"

"Decizia Iranului de a continua sa-si incalce angajamentele, de a creste nivelul de imbogatire si de a-si spori capacitatea industriala pentru imbogatirea uraniului in subteran nu poate fi explicata in niciun alt mod decat prin continuarea punerii in practica a intentiei sale de a dezvolta programul nuclear militar", a afirmat Netanyahu in cadrul unui comunicat dat publicitatii de biroul sau.Iranul a anuntat luni ca a declansat procesul destinat sa duca la producerea de uraniu imbogatit la 20% in uzina subterana din Fordo, principala sa masura de dezangajare prevazuta in acordul international din 2015 menit sa-i limiteze programul nuclear.In mai 2019, dupa retragerea unilaterala a SUA din acest acord urmata de reinstituirea sanctiunilor americane impotriva Iranului, Teheranul a inceput sa-si incalce principalele angajamente, printre care si rata de imbogatire a uraniului.Acuzat de mai multe tari occidentale si de Israel ca vrea sa dezvolte arma atomica, Iranul a negat mereu acest lucru."Procesul pentru producerea de uraniu imbogatit la 20% a inceput la complexul de imbogatire Shahid Alimohammadi (Fordo)", situat la 180 km sud de Teheran, a declarat purtatorul de cuvant Ali Rabii, citat pe site-ul de internet al televiziunii de stat.Potrivit acestuia, presedintele iranian Hassan Rohani a dat ordinul "in aceste ultime zile" si "procesul de injectare a gazului a inceput in urma cu cateva ore".