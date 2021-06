Noul prim-ministru al Israelului il blameaza pe Biden in legatura cu Iranul: "Este momentul sa va treziti"

"Este momentul sa va treziti" si sa reganditi negocierile cu periculosul regim de la Teheran, a subliniat liderul partidului Yamina, la prima sedinta a cabinetului de la Ierusalim.Prim-ministrul Israelului a declarat ca Ebrahim Raisi, noul presedinte al Iranului este un protejat al liderului suprem din aceasta tara Ayahtolahul Ali Khamenei si el va institui un "regim brutal", potrivit Washington Times "Alegerea lui Raisi este, as spune, ultima sansa ca puterile mondiale sa se trezeasca inaintea revenirii la acordul nuclear si sa inteleaga cu cine fac ei afaceri", a spus Bennett, care l-a inlocuit saptamana trecuta pe Banjamin Netanyahu in fruntea guvernului Israelului, dupa ce acesta din urma nu a reusit sa formeze un nou cabinet, conform Fox News Comentariile noului prim-ministru au continuat la adresa Iranului. "Un regim brutal nu trebuie niciodata sa dispuna de arme de distrugere in masa. Iar pozitia Israelului nu se va schimba in aceasta privinta".In acest context, trebuie amintit faptul ca presedintele Biden si echipa sa de politica externa intentiona sa incheie un nou tratat nuclear cu Iranul, cu sase saptamani inaintea preluarii functiei de presedinte al acestei tari de catre Ebrahim Raisi, insa acest lucru nu s-a materializat.Dar noua conducere de la Teheran, ar putea inceta orice discutie deiplomatica cu Statele Unite , iar relatiile dintre cele doua tari s-ar putea deteriora si mai mult.In schimb, duminica la Viena, in Austria, s-au reluat negocierile nucleare intre diplomatii din China , Germania, Franta, Marea Britanie, Rusia si Iran SUA nu au avut niciun reprezentant la discutii, deoarece Washingtonul a iesit din acest acord in anul 2018, in urma unei decizii a presedintelui Donald Trump Cu toate astea, noua dministratie Biden a dat semnale ca este disponibila sa reinceapa discutii despre acord, iar delegatia SUA de la Viena a participat la discutii in mod indirect cu Iranul, prin intermediul celorlalte diplomatii occidentale, prezente la masa negocierilor, scrie CNBC