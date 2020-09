Protest de amploare in Israel, in fata locuintei lui Benjamin Netanyahu. Oamenii cer demisia premierului

Manifestantii critica modul in care a gestionat Netanyahu criza coronavirusului si considera ca premierul ar trebui sa demisioneze, el fiind inculpat pentru fapte de coruptie.Protestatarii au afisat mesajele: "Revolutie" si "Pleaca de aici".Israelienii s-au strans, in grupuri mai mici, si pe poduri si la intersectii in alte locuri din tara, tot pentru a cere demisia lui Netanyahu.De mai multe saptamani, mii de israelieni protesteaza in fiecare sambata pentru a cere demisia lui Netanyahu. In mare parte, demonstratiile au fost pasnice, insa in unele locuri au existat ciocniri cu fortele de ordine. Au fost arestate cel putin 13 persoane, iar doi politisti au fost raniti usor.