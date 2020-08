Protest urias la Ierusalim. Mii de protestatari ii cer demisia lui Netanyahu, acuzandu-l de coruptie si gestionarea necorespunzatoare a crizei coronavirusului

Protestatarii au arborat steaguri nationale si au cerut demisia premierului, pe care l-au atentionat ca i-a "expirat timpul", conform unui mesaj luminos proiectat pe o cladire.Netanyahu, care si-a inceput in mai un al cincilea mandat, dupa o cursa electorala tensionata, ii acuza la randul sau pe protestatari ca submineaza democratia si media israeliene ca incurajeaza contestarea."Al doilea val" de COVID-19 si reintroducerea de restrictii, dupa ce in mai Israelul a ridicat interdictiile de circulatie care au dus la "aplatizarea" curbei infectarilor, au impins cota de popularitate a lui Netanyahu sub 30%. Somajul trece de 20%, iar economia tarii se estimeaza ca se va contracta cu 6% in acest an.