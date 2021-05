Circa 3.000 de rachete au fost lansate in mai putin de o saptamana din Fasia Gaza catre Israel

De luni seara, de cand au inceput ostilitatile, "Hamas ataca foarte intens in focuri repetate", a declarat generalul Ori Gordin intr-un interviu cu jurnalistii. Mai mult de 1.000 de rachete care trebuiau sa cada in zone locuite au fost interceptate" de luni, a afirmat Ministrul Apararii, Benny Gantz, pe Twitter Armata a transmis dimineata ca a tintit 90 de pozitii ale Hamas si ale Jihadului Islamic, doua grupari armate in enclava, in ultimele 24 de ore in Gaza.Domiciliul lui Yahya Sinouar, liderul politic al Hamas din teritoriul palestinian, a fost distrus de unul dintre aceste atacuri israeliene. Nu se stie daca acesta se afla in locuinta.Potrivit autoritatilor locale, atacurile israeliene au provocat 181 de morti, intre care 52 de copii, si peste 1.200 de raniti in Fasia Gaza, sub blocada israeliana de aproape 15 ani.In Israel, 10 persoane, intre care un copil si un soldat, au fost ucise de tiruri de racheta lansate din enclava palestiniana. Acest nou conflict a inceput ca raspuns la barajul de rachete al Hamas catre Israel, lansate in "solidaritate" cu manifestantii palestinieni si sute de palestinieni raniti in confruntari cu Politia israeliana in Ierusalimul de Est.La originea violentelor, amenintarea cu expulzarea de familii palestiniene in favoarea colonistilor israelieni din acest sector palestinian ocupat de Israel de mai mult de 50 de ani.