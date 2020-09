Rachete lansate din Fasia Gaza spre Israel, in timp ce, in SUA, era semnat un acord istoric cu Emiratele Arabe Unite si Bahrein

Potrivit armatei israeliene, doua rachete au fost lansate din Fasia Gaza spre Israel, dintre care una a fost interceptata de scutul antiracheta israelian.A doua racheta a cazut in orasul Ashdod, situat intre Fasia Gaza si Tel Aviv, potrivit serviciilor locale de salvare, care au vorbit despre cel putin doi raniti usor.Aceste tiruri au avut loc intr-un moment in care la Washington se derula ceremonia de semnare a acordurilor de normalizare a relatiilor intre Israel si doua tari din Golf, Emiratele Arabe Unite si Bahrein.Potrivit martorilor din Fasia Gaza, cel putin o racheta a fost trasa din nordul acestei enclave spre Israel.Niciuna dintre factiunile palestiniene din Fasia Gaza nu a revendicat aceste tiruri cu racheta intr-o prima faza.Gruparea Hamas si-a inmultit in luna august atacurile cu baloane incendiare si a lansat mai multe rachete din Fasia Gaza spre Israel. Acesta a replicat in special cu lovituri aeriene nocturne asupra pozitiilor acestei grupari.Cele doua tabere au semnat insa un acord la inceputul lui septembrie, datorita unei medieri a Qatarului, in scopul incetarii ostilitatilor si reinstituirii unui armistitiu fragil in vigoare de circa un an si jumatate.Hamas, care controleaza Fasia Gaza din 2007, si Autoritatea palestiniana a lui Mahmoud Abbas, la putere in Cisiordania ocupata, au criticat acordurile de normalizare a relatiilor intre Israel, Emiratele Arabe Unite si Bahrein.Cele doua entitati au facut apel la organizarea de manifestatii in teritoriile palestiniene pentru a denunta aceste acorduri. Insa la aceste proteste nu au participat decat cateva sute de persoane, potrivit jurnalistilor AFP.