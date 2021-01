Rata de reproductie 'R' in Israel a ajuns pentru prima data sub 1 de la debutul vaccinarii. Datele arata ca epidemia incepe sa dea inapoi

Numarul R a atins 1,3 pe 11 decembrie, iar campania de vaccinare a inceput o saptamana mai tarziu. In conditiile in care numarul de infectari a continuat sa creasca, pe 27 decembrie a fost impus un al treilea lockdown national, inca in vigoare.'Vedem oare lumina? Vedem o crapatura printre jaluzele', a comentat ministrul adjunct al sanatatii, Yoav Kisch, la Canalul 13 TV, dupa ce Israelul a consemnat un numar R subunitar de 0,99.'Am reusit o stopare, dar am reusit o stopare la niveluri ridicate de morbiditate', a spus el.Ministrul a creditat pentru aceasta lockdown-ul si vaccinurile - administrate deja unui numar de peste un sfert din cei 9 milioane de locuitori -, dar a atentionat ca vaccinurile 'in principal au redus morbiditatea grava, nu neaparat numarul de purtatori'. Scaderea ar fi fost mai semnificativa daca nu ar fi fost prezenta si varianta britanica, deosebit de contagioasa, a virusului, a mentionat Kisch.Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care vizeaza un nou mandat in alegerile anticipate din martie, a afirmat ca vaccinul ar putea permite Israelului sa-si protejeze categoriile de populatie cele mai vulnerabile si sa redeschida economia luna viitoare.