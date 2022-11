Razboi in Gaza: Bombardamentele continua, 50 de morti in timpul noptii

Israelul a efectuat noi atacuri in Fasia Gaza asupra militantilor Hamas, in vreme ce acestia au lansat rachete asupra Israelului.

Oficialii palestinieni sustin ca 50 de persoane au murit in bombardamentele ce au avut loc in cursul noptii de vineri spre sambata, majoritatea in Rafah, localitate unde a fost rapit un soldat israelian, scrie BBC.

Pentru recuperarea soldatului Hadar Goldin, rapit de Hamas, se desfasoara forte impresionante. Brigazile Qassam au revendicat rapirea dar spun ca sunt sanse mici ca acesta sa fie in viata intrucat israelienii au atacat si ucis militantii care il capturasera pe soldat.

Si sambata dimineata Hamas a continuat sa lanseze atacuri de racheta impotriva Israelului. Evolutiile au loc la o zi dupa ce a intrat in vigoare un armistitiu de 72 de ore care insa s-a prabusit dupa doar doua ore.

Hamas a acuzat Israelul ca a incalcat armistitiul, in vreme ce armata israeliana a precizat ca a fost nevoita sa raspunda unui atac al militantilor.

Palestinienii din Gaza au folosit cele cateva ore de armistitiu pentru a se intoarce in locuintele lor si a-si recupera cateva lucruri. O data cu reluarea ostilitatilor, 40 de locuinte, trei moschei si o universitate au fost vizate de bombardamentele israeliene.

Sambata, Egiptul a anuntat ca a deschis trecerea de la granita de la Rafah, din motive umanitare. Presedintele egiptean a aratat ca a inaintat o propunere de armistitiu care este "singura sansa de a gasi o solutie la criza din Gaza si a pune capat varsarii de sange".

