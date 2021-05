Romanca stabilita in Israel, despre crunta realitate a razboiului: "Daca pleaca racheta din Gaza, ai 15 secunde sa te adapostesti"

"Nimeni nu iese sa linisteasca lucrurile"

Ar vrea romanii din Israel sa se intoarca in tara de frica razboiului?

Fiica ei face stagiul militar

Cristina Amariei, o romanca stabilita de 22 de ani in Israel, a povestit pentru Ziare.com situatia din aceasta tara, implicata de cateva zile intr- un conflict violent cu arabii palestinieni Ea a spus ca, in astfel de atacuri cu rachete, civilii stiu ce au de facut, insa de multe ori au doar cateva secunde la dispozitie pentru a se salva.Cristina locuieste in Haifa, oras aflat la doua ore distanta de mers cu masina de Ierusalim. Acolo este liniste, insa nu poate sa nu fie ingrijorata de ce se intampla in zona de conflict."In Ierusalim este o problema. De doua zile au inceput sa se revolte arabii si israelienii. Pana acum, in conflicul cu Fasia Gaza, arabii israelieni nu erau implicati. Vorbesc despre arabii care au cetatenie israeliana, arabii care au ramas aici, la infiintarea statului Israel, in '48, si care au aceleasi drepturi ca si evreii de aici, adica au cetatenie israeliana, pot sa voteze etc.Ceea ce se vede la televizor, in Haifa, Lida, Acre, mai putin in Israel, este o minoritate de tineri, cam 10%, in general de 18-20 de ani, care, probabil dupa perioada aceasta de pandemie, au o situatie economica destul de precara si probabil nu prea au ce pierde.Sunt foarte usor de manipulat pe retelele de socializare legate de Hamas sau chiar direct, de prietenii lor din Gaza sau Cisiordania, pentru ca atunci cand nu mai ai ce pierde este foarte usor sa fii influentat", a spus Cristina Amariei pentru Ziare.com.Ea a mai spus ca aceasta situatie "este un fel de presiune care a explodat in contextul instabilitatii politice si a Ramadanului".Romanca a povestit ca din cauza razboaielor, locuintele construite dupa 1990 au camere blindate pentru a-i proteja pe oameni de atacurile cu rachete."Dupa anii '90, dupa razboiul cu Irak , in majoritatea apartamentelor s-a construit cate o camera blindata. Inchizi geamul si usa si esti protejat. Constructiile mai vechi au astfel de camere in bloc, insa sunt in imediata apropiere a locuintelor.In 2006 fiica mea avea 3 ani. A trebuit sa cobor cu ea in brate sa ajung la acel loc sigur. A fost mult mai traumatizant decat acum. In timp ce coboram ma rugam sa nu cada racheta pe bloc. Am avut trauma aceasta multi ani, cand auzeam sirenele de la ambulanta, intram in stres", a spus Cristina.Ea a mai povestit ca oamenii din Israel stiu ce sa faca in caz de atac cu rachete. Sunt site-uri unde se pot informa, iar regulile sunt prezentate des in media. Copiii invata din scoala ce trebuie sa faca.Acolo unde nu sunt camere blindate in locuinte, exista buncare sub pamant la o distanta destul de mica de blocuri."Fiecare oras stie ce trebuie sa faca si cat timp are sa se adaposteasca. De exemplu, in TelAviv stii ca daca pleaca racheta din Gaza ai un minut jumatate in care sa ajungi intr-un loc sigur. Este foarte mult timp daca avem in vedere ca localitatile de langa Gaza au doar 15 secunde la dispozitie. In acest timp nu ai ce sa faci. Ei trebuie sa doarma acolo. Nu se pot intoarce in case.Totul este relativ. Trebuie sa ai alte prioritati in viata. Am uitat de coronavirus, am uitat de tot", a spus Cristina Amariei."Acum, in Haifa nu au cazut rachete. In Netania au fost, iar de acolo spre sud lucrurile nu sunt foarte calme", a mai explicat Cristina Amariei.Romanca a prins mai multe razboaie de cand este in Israel: "din 2000 cand am trecut Intifada (o revolta palestiniana impotriva ocupatiei israeliene a Cisiordaniei si Fasiei Gaza), razboiul cu Hezbollah, cateva cu Gaza, razboiul din 2014".Eu lucrez de mai bine de 15 ani in turism. Majoritatea soferilor si a celor care lucreaza in hoteluri sunt israelieni. Traim destul de bine unii langa ceilalti, fara sa avem probleme majore ci doar unele punctuale."Este foarte greu ca nici oamenii politici nici liderii religiosi nu au intervenit pentru a calma aceasta situatie. Netaniahu si cei din partidele arabe nu vorbesc, nu ies public sa calmeze spiritele. Doar presedintele, seara trecuta (miercuri n.r) pe la orele 23.00, a sunat la o televiziune si i-a rugat, i-a implorat chiar, pe cei implicati sa inceteze revoltele.Ministrul de Interne a facut o gafa in urma cu doua zile si a spus ca avem o parte buna si una rea. Apoi s-au facut glume pe seama lui si media a spus ca sunt de fapt trei parti: una buna, una rea si una disparuta. Pentru ca dupa ce a spus acest lucru a disparut", a mai povestit romanca.Cristina a mai spus ca in Israel sunt foarte putini romani care nu sunt evrei si care au ajuns acolo prin casatorie, de regula. Nimeni nu vrea sa se intoarca in Romania. Este tara lor. Exista si in ebraica o sintagma: "Alta tara nu avem". Majoritatea au ajuns aici in anii'65 sunt destul de in varsta. Urmatoarea generatie mai are foarte putine legaturi cu Romania."Evreii proveniti din Romania, sunt considerati romani, insa Israelul este tara lor si nu au nici un interes sa plece. Ei se considera evrei israelieni cu radacini romanesti" a precizat ea.Cristina mai sune ca in ultima perioada s-au anulat multe excursii. Totul este inchis, strazile sunt goale. Oamenii nu ies din case, respecta regulile. Chiar ieri (miercuri, 12 mai n.r) a murit un copil dupa ce a cazut o racheta langa bloc.Fiica mea, Shay Israel este in armata, la aviatie, in Neghe. Luna aceasta, pe 25 mai implineste 19 ani. Nu este pilot, insa are un rol foarte important. Jobul ei este sa mentina soldatii la un nivel fizic capabil pentru lupta. Se ocupa de programul lor de sport si are grija ca alimentatia militarilor sa le asigure nutrientii necesari pentru a fi sanatosi.Astazi (joi n.r) trebuia sa vina acasa, insa nu li s-a permis. Maine (vineri) vor fi lasati sa iasa din unitate, insa imbracati civil din cauza problemelor cu arabii locali.Si prietenul ei, Ori Atia, in varsta de 22 de ani este militar. Isi face stagiu la trecerea din Ierusalim in teritorii, la punctele de control. Are aproape trei ani de armata si urmeaza sa termine stagiul in curand.In Israel armata este obligatorie atat pentru baieti (3 ani) cat si pentru fete (2 ani). Eu i-am spus ca dupa ce va termina stagiul militar va fi mai calita si mai pregatita pentru orice. Si daca la inceput fetele nu erau trimise in lupta, in ultimii ani s-a vazut o egalitate intre ele si barbati, si au inceput sa primeasca aceleasi misiuni.Cunosc o israelianca din Romania, care locuieste in Bucuresti. Baiatul ei este luptator in Israel. Este foarte greu pentru ea in aceste momente. Fiul ei chiar a vrut sa se inroleze in aramata, insa era inchis aeroportul si a venit prin Paris doar ca sa ajunga la incorporare in timp util.Armata este foarte importanta pentru tinerii israelieni. Este chiar o mandrie sa servesti armata israeliana pentru ca este foarte greu.Conform unor statistici, aproximativ 250.000 de israelieni de origine romana traiesc in nordul tarii.Armata israeliana a efectuat peste 150 de lovituri in Gaza incepand de marti dupa-amiaza, potrivit unui purtator de cuvant, care a spus ca Israelul.Ostilitatile dintre Israel si Hamas au escaladat miercuri, fiind ucise cel putin 35 de persoane in fasia Gaza si 5 in Israel, dupa cele mai dure tiruri aeriene din ultimii ani, transmite Reuters.O cladire de 16 etaje din Gaza a fost distrusa.Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a anuntat miercuri ca lanseaza peste 200 de rachete spre teritoriul israelian ca raspuns la atacurile israeliene asupra unei cladiri din centrul enclavei palestiniene.