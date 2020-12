Rusia: ONG-urile denunta noi amendamente propuse de deputati la legea care ii vizeaza pe asa-numitii "agenti ai strainatatii"

"Aceste amendamente sunt o atingere fara precedent la drepturile noastre civile si politice", a estimat Aleksandr Verhovski, director al Centrului Sova, specializat in studiul xenofobiei, in cadrul unei conferinte de presa online."Este vorba despre serioase restrictii ale libertatii de expresie (...) pentru viitorii agenti ai strainatatii, pentru jurnalisti si pentru noi toti", a adaugat el. Deputatii din Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, au propus luna trecuta o serie de amendamente care le-ar asigura autoritatilor mai multa latitudine pentru a desemna persoane drept "agenti ai strainatatii".Potrivit acestor amendamente, un individ care a primit un sprijin material sau financiar din strainatate sau de la organizatii deja considerate drept "agenti ai strainatatii" va putea fi si el de acum inainte desemnat in acest mod, fara o decizie a justitiei.Persoanele considerate "agenti ai strainatatii" nu vor putea ocupa posturi in administratiile municipale. Candidatii in alegeri pot si ei sa fie calificati drept "agenti ai strainatatii", in contextul in care alegerile legislative vor avea loc in Rusia anul viitor.Legea privind "agentii strainatatii" a fost adoptata in Rusia in 2012. Ea obliga organizatiile care beneficiaza de finantare din strainatate sa se inregistreze ca atare pe langa Ministerul Justitiei si sa-si marcheze publicatiile cu aceasta sintagma. Campul de actiune al acestei legi a fost apoi largit, el putand viza indivizi, precum jurnalisti sau bloggeri.Amendamentele vizeaza, de asemenea, limitarea organizarii de evenimente publice finantate din fonduri straine, o restrictie care preocupa in special ONG-urile instalate in provincie, mai putin bogate decat cele din capitala. "Aceste proiecte vor ucide activitatea ONG-urilor in regiuni", a spus Irina Protasova, co-presedinta a ONG-ului de ajutor juridic "Omul si legea"."Aceste legi nu au fost inca adoptate, dar resimtim deja o presiune", a spus ea, adaugand ca autoritatile din regiunea sa au incetat orice contacte cu ONG-urile. Prima lectura a acestor amendamente urmeaza sa aiba loc pe 8 decembrie.