Scandalul Pegasus. Israelul a înființat o comisie care să analizeze acuzațiile aduse firmei care a vândut aplicația de spionaj

Echipa este condusă de Consiliul pentru Securitate Naţională al Israelului, care este subordonat premierului Naftali Bennett şi care are arie de expertiză mai largă decât Ministerul Apărării, care supraveghează exportul softului Pegasus al firmei NSO.”Acest eveniment trece dincolo de competenţa Ministerului Apărării”, a spus sursa, referindu-se la un posibil efect diplomatic negativ, după informaţiile apărute în presă în această săptămână, despre posibile abuzuri în folosirea Pegasus în Franţa, Mxic, India , Maroc şi Irak Miercuri, premierul francez Jean Castex a declarat că preşedintele francez Emmanuel Macron a solicitat efectuarea unei serii de investigaţii în cazul spyware-ului Pegasus. Telefonul preşedintelui Macron se află pe o listă cu potenţiale ţinte ale unei supravegheri în favoarea Marocului, a relatat marţi publicaţia franceză Le Monde.Sursa, care are cunoştinţe directe despre echipa israeliană şi a solicitat anonimatul din cauza sensibilităţii problemei, a considerat ”îndoielnic” că vor fi plasate noi limite exporturilor Pegasus.Sursa, care nu a descris activitatea echipei drept o investigaţie formală, dar a spus: ”Obiectivul este să aflăm ce s-a întâmplat, să analizăm această problemă şi să învăţăm lecţii”.Comentând evoluţia, un purtător de cuvânt al ONS a afirmat: ”Salutăm orice decizie luată de guvernul Israelului şi suntem convinşi că activităţile companiei sunt fără probleme”.Biroul premierului Bennett a refuzat să comenteze.Vorbind miercuri la o conferinţă cibernetică, premierul nu a menţionat afacerea NSO.O investigaţie la nivel global publicată duminică de 17 organizaţii media, condusă de grupul jurnalistic non-profit din Paris Forbidden Stories, a afirmat că Pegasus a fost folosit în atacuri cibernetice reuşite sau nu împotriva unor smartphone-urilor aparţinând unor jurnalişti, oficiali guvernamentali şi activişti pentru drepturile omului.NSO a respins investigaţia partenerilor mass-media, spunând că este ”plină de presupuneri greşite şi teorii necoroborate”.Pegasus este destinat utilizării doar de către serviciile secrete guvernamentale şi agenţiile de aplicare a legii pentru a combate terorismul şi criminalitatea, a spus NSO. Astfel de scopuri sunt, de asemenea, cele care ghidează politica de export a Israelului, a declarat ministrul Apărării Benny Gantz, într-un discurs susţinut marţi. Dar, într-o trimitere la acuzaţiile din jurul Pegasus, el a adăugat: ”În prezent, studiem informaţiile publicate”.La conferinţă, Bennett a afirmat că Israelul are memorandumuri de înţelegere cu zeci de ţări despre securitatea cibernetică, pe care vrea să le transforme într-un ”scut global de apărare cibernetică”.