Scolile din Israel au fost inchise din nou dupa cresterea numarului de cazuri de coronavirus

Prima carantina a fost impusa la sfarsitul lunii martie si a fost ridicata in mai, cand numarul de cazuri noi a scazut la aproximativ 20 pe zi. Liderii israelieni au recunoscut ca au ridicat restrictiile prea devreme, sperand sa evite daunele economice.Cea de-a doua perioada de carantina, care va dura trei saptamani, coincide cu inceputul Anului Nou Evreiesc, Rosh Hashana, in mod traditional un moment pentru adunari de familie.Pentru a preveni infectarea in scoli, autoritatile israeliene au decis miercuri seara sa inchida scolile joi, cu o zi mai devreme decat era planificat.Conform noilor reguli, israelienii trebuie sa nu plece mai departe de 500 de metri de casa, cu exceptia navetei la serviciu, cumparaturi pentru lucruri esentiale si plimbari in aer liber pentru exercitii.Israelul este prima tara din lume care a impus pentru a doua oara caranatina nationala de la inceputul pandemiei. De cand a inceput pandemia, 1.163 de oameni au murit in Israel , tara cu 9 milioane de locuitori.