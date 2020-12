Siria a interceptat rachete trase de Israel, ce au vizat militiile sustinute de Iran

"Apararea noastra aeriana a interceptat un atac israelian asupra zonei Masyaf", in provincia rurala Hama, a precizat agentia.Televiziunea publica siriana a difuzat imagini aratand, potrivit acesteia, armata aerului siriana replicand la atacul israelian.Avioane de razboi israeliene au fost auzite in timp ce survolau Libanul, invecinat cu Siria , cu putin inainte de lovituri, au transmis corespondenti ai agentiei France Presse.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul in Marea Britanie, a raportat la randul sau despre loviturile impotriva Masyaf, afirmand ca Israelul este "posibil responsabil".OSDO a declarat ca atacul a vizat "pozitii ale fortelor guvernamentale si militiilor sustinute de Iran ", fara sa ofere mai multe detalii.Israelul, care deocamdata nu a comentat aceste informatii, a efectuat sute de lovituri in Siria de la declansarea razboiului civil in 2011, tintind forte iraniene, forte ale miscarii siite libaneze Hezbollah, precum si trupe ale guvernului sirian.CITESTE SI: