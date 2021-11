O șoferiță de autobuz din Israel și soțul ei, arestați în Turcia pentru spionaj. Cei doi au fotografiat palatul lui Erdogan VIDEO

Doi israelini, soț - soție, au fost arestați în Turcia cu acuzația de spionaj după ce au fotografiat palatul lui Erdogan. Potrivit Times Of Israel, cei doi s-au apărat spunând că nu au știut că este ilegal să facă fotografii palatului lui Erdogan. În apărarea sa, femeia a spus că a apărut într-o reclamă a companiei de autobuze pentru care lucrează, iar un spion nu ar apărea într-o astfel de reclamă. Joi dimineața, cei doi au fost eliberați.

Natali Oknin și soțul ei Mordy, ambii șoferi de la compania de autobuze Egged din Israel, au fost reținuți săptămâna trecută la Istanbul pentru că au fotografiat palatul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Cuplul insistă că nu știa că este ilegal să fotografiezi palatul.

Natali Oknin a respins acuzațiile formulate împotriva ei, subliniind că este un șofer de autobuz care a apărut în reclamele companiei și nu a avut nicio legătură cu spionajul.

„Avocatul israelian al cuplului, Nir Yaslovizh, s-a întâlnit marți pentru prima dată cu Natali.

„Ea mi-a spus: „Cum de nu înțeleg că sunt doar o femeie simplă, care nu are nicio legătură cu spionajul?” ”, a spus Yaslovizh după întâlnirea lor.

„Știu ei că am fost într-o reclamă pentru Egged? Cred că un spion ar fi într-o reclamă pentru Egged?” i-a spus ea avocatului.

Joi dimineața, în urma discuțiilor dintre Turcia și Israel, soții Oknin au fost eliberați.

„După eforturi comune cu Turcia, Mordy și Natali Oknin au fost eliberați din închisoare și sunt în drum spre Israel”, au transmis prim-ministrului Naftali Bennett și ministrul de externe Yair Lapid, într-o scrisoare comună.

„Mulțumim președintelui Turciei (Recep Tayyip Erdogan) și guvernului său pentru cooperare și așteptăm cu nerăbdare să-i întâmpinăm acasă”, au mai transmis autoritățile israeliene, care au trimis un avion privat pentru repatrierea celor doi soți.

