Netanyahu: Nu trebuie sa se revina la acordul nuclear cu Iranul, abandonat de presedintele american Donald Trump

Biden, care isi va incepe mandatul pe 20 ianuarie, a declarat ca ar readuce SUA in acordul nuclear convenit in 2015, daca Teheranul va reveni la respectarea stricta a acestuia, si ca ar colabora cu aliatii "pentru intarirea si extinderea lui, in timp ce ar combate mai eficient alte activitati destabilizatoare ale Iranului".Acordul, incheiat de puterile occidentale cu Teheranul, are rolul sa limiteze programul nuclear al Iranului, pentru a-l impiedica sa dezvolte arme nucleare, in schimbul relaxarii sanctiunilor economice.Dar acordul, abandonat de Trump in 2018, nu restrictioneaza programul de rachete balistice al Iranului si nici sprijinul acordat de aceasta tara militiilor din Irak Siria si Yemen , pe care Washingtonul le considera destabilizatoare in Orientul Mijlociu."Nu trebuie sa aiba loc o revenire la acordul nuclear anterior. Trebuie sa continuam politica fara compromisuri pentru a ne asigura ca Iranul nu dezvolta arme nucleare", a afirmat Netanyahu intr-un discurs sustinut in sudul Israelului.Premierul israelian nu s-a referit in mod direct la Biden, dar comentariile sale au fost interpretate de presa din Israel drept un mesaj adresat viitorului presedinte de a nu readuce Statele Unite in acordul nuclear.Netanyahu a fost un oponent puternic al acordului din 2015, pe care l-a numit "un acord foarte prost", intr-un discurs sussinut in anul respectiv in Congresul american, care i-a tensionat si mai mult relatia cu presedintele de atunci, Barack Obama Puterile europene participante la acord, alaturi de Rusia si China , au incercat sa mentina acordul in pofida presiunilor americane pentru impunerea de sanctiuni ample impotriva Iranului.Iranul neaga ca programul sau atomic are rolul sa dezvolte armament.