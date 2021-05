Statele Unite reitereaza "sustinerea de neclintit" pentru dreptul Israelului de a se apara

"Secretarul (american al apararii Lloyd) Austin a transmis sustinerea de neclintit pentru dreptul legitim al Israelului de a se apara si a-si apara poporul, si a condamnat ferm lansarea de rachete de catre Hamas si alte grupari" (teroriste), a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-un comunicat."(Austin) a reiterat importanta faptului ca partile implicate sa intreprinda masuri pentru a restaura calmul", a adaugat Kirby.Seful Statului Major Interarme din Statele Unite , generalul Mark Milley, a discutat la randul sau cu omologul israelian. "Cei doi lideri au discutat despre situatia curenta", a informat un comunicat al armatei americane, fara a face alte precizari.Noua spirala a violentelor in Israel si in teritoriile palestiniene survine dupa ciocnirile din ultimele zile in Ierusalimul de Est, sectorul palestinian ocupat si anexat de catre Israel, si indeosebi pe Esplanada Moscheilor. Violentele din ultimele trei zile s-au soldat cu cel putin 74 de morti si sute de raniti.