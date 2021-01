Strategia prin care Israelul a reusit sa obtina un stoc important de vaccinuri Pfizer-BioNTech

"Startup nation"

Laborator de date

"Atu-ul unic"

Statul evreu a lansat in urma cu aproape o luna o campanie de vaccinare "fara precedent" impotriva maladiei COVID-19. Campania a permis deja administrarea primei doze - din cele doua necesare - cu vaccinul Pfizer-BioNTech unui numar de peste 2 milioane de persoane din populatia de 9 milioane de locuitori din Israel , intr-o perioada in care multe tari occidentale intampina dificultati in a obtine cantitati suficiente de doze.Guvernul israelian a comandat in total 14 milioane de doze - care pot sa imunizeze 7 milioane de persoane - de la alianta Pfizer-BioNTech si de la compania Moderna. Si, mai ales, Israelul a primit deja livrari constand in mai multe milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19.Potrivit mai multor companii mass-media locale, Israelul a platit peste pretul de piata pentru a-si asigura o aprovizionare suficienta si rapida cu aceste vaccinuri. Autoritatile israeliene au refuzat sa comenteze aceasta informatie."Startup nation", numele pe care Israel si-l atribuie pentru a-si promova sectorul inovatiilor, a promis grupului Pfizer posibilitatea de a obtine un acces la datele rapide si de scara larga despre efectele generate de acest vaccin, pentru a-si asigura astfel accesul la un stoc important de doze, potrivit acordului publicat de Ministerul israelian al Sanatatii si consultat luni de jurnalistii de la AFP.Aceasta "colaborare" intre Israel si Pfizer se prezinta ca un efort ce vizeaza "masurarea si analizarea datelor epidemiologice asociate administrarii produsului" - adica injectarea vaccinului in randul populatiei israeliene.Documentul stipuleaza ca Ministerul Sanatatii din Israel depinde de un anumit ritm al livrarilor de doze asigurat de grupul Pfizer "pentru a atinge o imunitate colectiva si pentru a obtine doze suficiente cat mai repede posibil"."Cele doua parti recunosc ca viabilitatea si succesul proiectului depind de rata si de amploarea vaccinarii in Israel", precizeaza documentul, facut public de autoritatile israeliene dupa protestele unor organizatii locale, care s-au declarat ingrijorate de partajarea datelor private ale cetatenilor israelieni.In Israel, cetatenii sunt afiliati la una dintre cele patru mari case de asigurari medicale din tara, care ii contacteaza personal pe rezidentii asigurati pentru a le propune un calendar de vaccinare.Or, aceste case de asigurari fara scop lucrativ dispun de vaste baze de date digitale despre asiguratii lor, cum ar fi, de exemplu, varstele si antecedentele medicale ale persoanelor vaccinate, fapt care le permite, in teorie, sa analizeze eficienta si efectele secundare potentiale ale vaccinului.Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a recunoscut recent ca statul evreu a acceptat "sa partajeze cu Pfizer si cu restul lumii toate datele statistice care pot ajuta la dezvoltarea unor strategii pentru a invinge noul coronavirus".Acordul cu Pfizer are scopul de a-i permite Israelului sa devina "prima tara din lume care iese din pandemia de coronavirus", a repetat in urma cu cateva zile seful guvernului israelian, care spera sa reporneasca economia tarii pana la alegerile legislative programate pe 23 martie.Potrivit lui Tehilla Shwartz Altshuler, specialista in protejarea datelor private la Institutul pentru Democratie din Israel, un centru de analiza politica din Ierusalim, digitalizarea pe scara larga a datelor medicale din Israel reprezinta "un atu unic"."Intr-o luna sau sase saptamani, Israelul poate sa ofere grupului Pfizer date despre milioane de persoane", a declarat ea pentru AFP, subliniind ca aceasta partajare a datelor ar fi trebuit sa faca subiectul unei dezbateri publice, cu atat mai mult cu cat multi israelieni se tem ca datele lor personale vor fi transmise fara eliminarea elementelor de identificare, procedura care le-ar asigura anonimatul."Israelul, care se lauda in aceste zile ca este "Natiunea Vaccin", a facut oare din populatia sa un grup de cobai?", se intreaba jurnalistii de la AFP.Un lucru este sigur, afirma tot jurnalistii francezi, care o citeaza pe aceeasi specialista: campania de vaccinare este pana in prezent "cel mai mare experiment realizat pe oameni in secolul al XXI-lea".