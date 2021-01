Un studiu releva succesul initial al campaniei de vaccinare anti COVID din Israel: "Rezultatul demonstreaza ca vaccinul este eficient chiar si la persoanele in varsta"

La doar doua saptamani dupa prima doza de vaccin fabricat de companiile farmaceutice BioNtech si Pfizer, numarul testelor pentru depistarea coronavirusului cu rezultate pozitive la persoanele cu varste peste 60 de ani a fost semnificativ mai mic, conform unui studiu realizat de furnizorul de servicii medicale Clalit.Studiul a comparat un grup de aproximativ 200.000 de persoane vaccinate cu varste de peste 60 de ani cu un grup nevaccinat, de aceeasi dimensiune si varsta, a explicat consilierul sanitar principal profesor Ran Balicer. "Aceasta este cea mai interesanta grupa de varsta in ceea ce priveste eficacitatea vaccinului", a spus el.Balicer a declarat pentru DPA ca nu au fost initiate testari speciale, grupurile fiind "observate in viata reala".Rezultatele se refera la persoanele din ambele grupuri care au efectuat teste pentru depistarea noului coronavirus din diverse motive - spre exemplu, pentru ca prezentau simptome sau intrasera in contact cu persoane diagnosticate cu boala COVID-19."Proportia testelor pozitive - fie (persoane) simptomatice, fie asimptomatice - a fost cu 33% mai mica in grupul vaccinat decat in grupul nevaccinat", a spus Balicer.Epidemiologul considera ca acesta este un "rezultat incurajator, care demonstreaza ca vaccinul este eficient chiar si la persoanele mai in varsta".Ca urmare, el se asteapta la numarul pacientilor infectati cu noul coronavirus si care prezinta simptome grave sa scada in viitorul apropiat.Datorita campaniei sale rapide de vaccinare, Israelul este considerat un lider mondial. Peste 2 milioane de locuitori ai acestei tari au primit deja prima doza de vaccin si aproximativ un sfert de milion de persoane au beneficiat de a doua.Deja 75 de procente dintre persoanele cu varste peste 60 de ani au fost vaccinate, a precizat Ran Balicer.