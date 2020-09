Un oficial american anunta ca alte cinci state vor sa incheie acorduri de normalizare a relatiilor cu Israel. Emiratele Arabe Unite si Bahrain au facut-o deja

Meadows a comunicat aceste informatii reporterilor la bordul Air Force One care il transporta pe presedintele Donald Trump la un miting de campanie in Wisconsin.Oficialul american nu a precizat insa despre ce tari este vorba, mentionand doar ca trei dintre acestea se afla in regiune.Presedintele Donald Trump a vorbit cu optimism despre faptul ca mai multe state sunt de acord cu o normalizare a relatiilor cu Israelul in urma acordurile semnate de EAU si Bahrain cu aceasta tara.O posibilitate este Oman, tara a carui ambasador a participat marti la ceremonia de semnare a celor doua acorduri, eveniment care a avut loc la Casa Alba Tot marti, presedintele Trump a estimat ca Arabia Saudita va accepta in cele din urma sa semneze un acord de normalizare a relatiilor cu Israelul.