Autoritatea Palestiniana se asteapta sa primeasca primele doze de vaccin anti-COVID abia in luna martie

In timp ce Israelul a devenit deja lider mondial in vaccinarile pe cap de locuitor, palestinienii din Cisiordania ocupata de Israel si Fasia Gaza nu au inca asigurate primele provizii.Yasser Bozyeh, directorul general palestinian pentru sanatate publica, a declarat pentru Reuters ca, pe langa faptul ca au ajuns la un acord de principiu cu AstraZeneca, palestinienii au cautat sa se aprovizioneze si de la Moderna, Johnson & Johnson si Rusia , tara care a dezvoltat vaccinul Sputnik V.Aprovizionarea cu vaccinuri ar avea loc, de asemenea, printr-un program de vaccinare al Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru tarile cu venituri sarace si medii.AstraZeneca nu a primit niciun raspuns imediat la o cerere trimisa prin e-mail de Reuters pentru comentarii.Ministerul Palestinian de Externe a afirmat intr-un comunicat ca Israelul "a ignorat indatoririle sale ca putere de ocupatie si a comis discriminari rasiale impotriva poporului palestinian, privandu-l de dreptul la asistenta medicala"."Cautarea de catre conducerea palestiniana pentru a asigura vaccinurile din diverse surse nu scuteste Israelul de responsabilitatile sale fata de poporul palestinian in furnizarea vaccinurilor", a spus acesta.Conform acordurilor de pace interimare cu Israelul, Autoritatea Palestiniana exercita o auto-guvernare limitata in Cisiordania. Islamistii din Hamas conduc Fasia Gaza.Programul de vaccinare al Israelului acopera cetatenii arabi ai tarii si rezidentii palestinieni din Ierusalimul de Est. In Cisiordania, Israelul a distribuit vaccinuri colonistilor israelieni, dar nu si rezidentilor palestinieni, care primesc servicii de sanatate de la Autoritatea Palestiniana.Grupurile pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International, afirma ca Israelul are obligatia legala de a furniza vaccinuri pentru palestinienii ocupati.Oficialii israelieni spun ca ar putea imparti vaccinurile cu palestinienii odata cu satisfacerea propriilor nevoi ale Israelului.Un oficial al OMS a declarat, duminica, ca organizatia a purtat "discutii informale" cu Israelul cu privire la alocarea unor provizii palestinienilor pentru vaccinarea lucratorilor din domeniul sanatatii. Oficialul, Gerald Rockenschaub, seful biroului OMS din teritoriile palestiniene, a declarat ca Israelul a indicat ca va explora optiunea.