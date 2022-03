Vicepremierul israelian si-a dat demisia dupa o serie de acuzatii de hartuire sexuala

Vicepremierul israelian Silvan Shalom, un politician cu vechime in partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu, a demisionat duminica dupa ce o serie de articole din presa au vehiculat informatia ca ar fi hartuit mai multe femei de-a lungul carierei sale.

Decizia de a se retrage a lui Shalom, care detine si postul de ministru de Interne si a fost in trecut si ministru de Externe, ar urma sa nu afecteze stabilitatea guvernului lui Netanyahu, relateaza Reuters si AFP.

Media israeliene au relatat in ultimele zile ca mai multe femei s-au plans ca Shalom le-ar fi hartuit sexual. Procurorul general a cerut duminica politiei sa investigheze acuzatiile.

Postul oficial de televiziune al Knesset-ului a informat ca Shalom a anuntat ca se retrage din viata politica, partial din cauza ca este ingrijorat in privinta efectului pe care l-ar putea avea asupra familiei sale evenimentele recente.

"Familia m-a sustinut deplin, dar nimic nu justifica pretul pe care ar urma sa-l plateasca. In aceste conditii, am decis sa demisionez din pozitia mea de ministru si membru al Knessetului", a precizat ministrul intr-o declaratie.

Shalom nu este primul politician israelian de cel mai inalt nivel fortat sa demisioneze din cauza unor acuzatii legate de abuzuri sexuale.

Fostul presedinte israelian Moshe Katsav si-a incheiat mandatul in 2007 si a fost ulterior condamnat la sapte ani de inchisoare dupa ce a fost condamnat pentru faptul ca a violat de doua ori o colaboratoare in timp ce era ministru in anii '90 si pentru faptul ca a agresat sexual alte doua femei care au lucrat cu el pe vremea cand era presedinte. Katsav a negat ca ar fi comis vreunul din faptele incriminate.

