VIDEO Benjamin Netanyahu a primit in direct si a doua doza de vaccin impotriva COVID-19: "Ii vaccinam pe toti cetatenii israelieni pana la jumatatea lunii martie"

סיכמתי עם פייזר על עוד משלוחי ענק של חיסונים לישראל שיאפשרו לנו לחסן את כל אזרחי ישראל עד אמצע מרץ. נוכל לפתוח את כל הכלכלה שלנו ולחזור לחיים. נכנסנו יחד לקורונה ובעזרת השם נצא ממנה יחד, ראשונים בעולם וחזקים מאי פעם! pic.twitter.com/eRFi3QeL6W - Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 9, 2021

Vaccinul administrat lui Netanyahu este cel BioNTech/Pfizer."Am ajuns la un acord cu Pfizer pentru alte transporturi mari de vaccinuri pentru Israel , ceea ce ne va permite sa ii vaccinam pe toti cetatenii israelieni pana la jumatatea lunii martie. Am intrat in perioada corona impreuna si vom fi primii din lume si vom iesi din asta mai puternici ca oricand", a anuntat premierul.Potrivit The Jerusalem Post, alaturi de Netanyahu a primit a doua doza de vaccin anti-Covid-19 si ministrul Sanatatii, Yuli Edelstein, la Centrul Medical Sheba din Ramat Gan.