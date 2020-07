VIDEO Confruntari violente la protestele impotriva lui Netanyahu, acuzat de coruptie si proasta gestionare a pandemiei: "Coruptilor, ne-am saturat de voi!"

A protest movement has been growing in recent days in Israel.



Police has brought out their truck-mounted water cannons and nobody can deny that they are effective for crowd control.



Polish police use them as well.



Haven't seen them in use in the US. Why?#Portland needs some!

A demonstrator hit in the face by police water cannon at #Jerusalem protest.

Thousands across Israel call on Bibi to resign, with first demonstration outside his private home, and largest yet in Jerusalem. PM slams 'Bolshevik' media over protest coverage

Manifestatii impotriva lui Netanyahu s-au multiplicat in ultimele saptamani, care denunta "coruptia Guvernului", si au degenrat uneori in confruntari violente cu politia.La ultimele manifestatii, politia a dispersat protestatri cu tunuri cu apa, ranind mai multi manifestanti.Protestatarii denunta totodata proasta gestionare a pandemiei COVID- 19 a lui Netanyahu si "atacurile sale impotriva democratiei"."Coruptilor, ne-am saturat de voi!", "Ruptilor (de realitate), ne-am saturat de voi!", "Unde sunt morala, valorile? Ce risipa!", scria sambara seara pe banderola agitate de manifestanti.Protestatarii cer demisia lui Benjamin Netanyahu, inculpat de coruptie, frauda si abuz de incredere in trei dosare.Ei denunta de asemenea o lege aprobata saptamana aceasta, care acorda Guvernului puteri speciale in lupta impotriva COVID- 19 - pana in iunie 2921 - si limiteaza controlul Parlamentului asupra Executivului.Pentru prima oara, cateva sute de manifestanti s-au adunat sambata seara in fata resedintei lui Netanyahu din orasul de coasta Caesarea.La fel ca saptamanile trecute, alte cateva mii de israelieni au manifestat la TelAviv si in alte orase din tara in semn de protest fata de gestionarea sanitara si economica a crizei de catre Guvern, denuntata adesea drept "imprevizibila".Dupa ce a reusit sa opreasca raspandirea epidemiei in martie si aprilie, Israelul se afla in prezent intre tarile in care aceasta accelereaza cel mai rapid.Guvernul este criticat dur din aceasta cauza, acuzat de faptul ca a redeschis prea repede economia si ca este incapabil sa ia masuri coerente pentru a incetini contaminarea.Israelul a inregistrat in mod oficial peste 60.000 de contaminari cu noul coronavirus si 455 de morti din cauza COVID- 19.Peste 1.000 de cazuri se raporteaza zilnic in ultima perioada.Nemultumirea sociala vizeaza de asemenea partea economica a crizei COVID- 19.Numerosi israelieni aflati in somaj sau cu mijloace de subzistenta reduse acuza Guvernul Netanyahu ca nu face suficient pentru a le veni in ajutor.