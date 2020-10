VIDEO Premiera: Personalul medical militar din Israel va acorda asistenta unui spital civil, pentru a intari sistemul de sanatate aflat in dificultate

Cu peste 290.000 de cazuri confirmate si peste 1.900 de decese la o populatie de 9 milioane de locuitori, Israelul este una dintre tarile cu rata de infectare cea mai ridicata din lume.Cateva sute de medici, infirmieri, ambulantieri si alt personal medical militar se vor ralia echipelor spitalului Rambam din Haifa "pentru a trata pacienti infectati cu noul tip de coronavirus", a anuntat armata israeliana intr-un comunicat.Ei vor co-gestiona sala de control inaugurata duminica, ce permite monitorizarea pacientilor cu ajutorul camerelor video, precum si unitatea de ingrijiri infiintata in parcarea spitalului, transformata in aripa pentru tratarea bolnavilor de COVID-19.Potrivit directorului-adjunct al spitalului, Avi Weissman, interventia armatei va permite restabilirea serviciilor suspendate din cauza noului tip de coronavirus.Personajul medical militar din Israel ingrijeste de obicei doar soldati. El mai intervine in timpul unor crize umanitare in strainatate.Este pentru prima data cand personalul medical militar va acorda asistenta unui spital civil, a declarat Ariel Furer, ce conduce departamentul de lupta impotriva COVID-19 al armatei israeliene.Ministrul israelian al apararii Benny Gantz a declarat ca armata "lucreaza pentru a acoperi lacunele care s-au format in cadrul sistemului de sanatate publica neglijat vreme de un deceniu".Aceasta critica adresata fostului sau rival, premierul Benjamin Netanyahu, face ecoul comentariilor unor experti independenti care il acuza pe seful guvernului ca nu a acordat prioritate sistemului de sanatate dupa ce a venit la putere, in 2009.