Confruntari violente intre politisti israelieni si protestatari palestinieni pe esplanada Moscheilor

Purtatorul de cuvant al politiei israeliene, Wassem Badr, a facut referire la ''tulburari violente'' intr-o declaratie citata de AFP.Potrivit politiei israeliene care monitorizeaza accesul pe esplanada, ''sute de manifestanti au aruncat cu pietre, sticle si alte obiecte in directia ofiterilor care au ripostat''.Ciocnirile survin pe fondul tensiunilor accentuate in sectorul de est al Ierusalimului si in Cisiordania, doua teritorii palestiniene ocupate din 1967 de Israel , noteaza AFP.