Zeci de oameni au murit la cel mai mare eveniment cu public organizat in Israel de la inceputul pandemiei VIDEO

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Rosii - mentionase initial un bilant de cel putin 20 de raniti in stare critica, revenind apoi cu o noua estimare in care informeaza despre "zeci de morti" si zeci de raniti grav.In mijlocul noptii, luminile intermitente ale zecilor de ambulante luminau intunericul in apropierea Muntelui Meron, scena tragediei.Echipele de salvare au mentionat initial prabusirea unor gradene ca fiind cauza ranirii unor participanti la pelerinaj. Ulterior, au comunicat ca a fost vorba despre o busculada de proportii.Zeci de mii de persoane participau in noaptea de joi spre vineri la acest pelerinaj anual, cel mai mare eveniment public din Israel de la inceputul pandemiei de COVID-19.Pelerinajul, care are loc cu ocazia sarbatorii Lag Baomer, se desfasoara la Meron, in jurul presupusului mormant al rabinului Shimon Bar Yochai, un talmudist din secolul al II-lea, caruia i se atribuie scrierea Zoharului, opera centrala a misticismului evreiesc.Lag Baomer este o sarbatoare plina de bucurie, ce marcheaza amintirea incheierii unei epidemii devastatoare in randul elevilor unei scoli talmudice din acea vreme.Autoritatile au permis participarea a 10.000 de persoane in incinta mormantului. Potrivit organizatorilor insa, peste 650 de autobuze au fost inchiriate in toata tara, ceea ce inseamna cel putin 30.000 de persoane, in timp ce presa locala a raportat 100.000 de participanti.Dupa miezul noptii, apelurile de urgenta s-au inmultit si au fost desfasurate sase elicoptere pentru evacuarea ranitilor la spitalele din Safed si Nahariya, doua orase din nordul Israelului.Mass-media israeliene au transmis rapid imagini socante cu zeci de corpuri inerte, aliniate in pungi de plastic.Blocaje rutiere imense pe drumurile ce duc spre nordul tarii au fost semnalate de politisti, care au detasat 5.000 de agenti pentru a asigura siguranta acestui eveniment religios.Magen David Adom a raportat mai devreme cazuri de persoane care au lesinat din cauza caldurii si cazuri de persoane arse usor de focurile de tabara care sunt aprinse, ritualic, cu acest prilej, in fiecare an.In 2019, cu un an inaintea pandemiei care a determinat anularea pelerinajului in 2020, organizatorii au estimat ca 250.000 de pelerini au vizitat acest loc sfant.Din decembrie, peste cinci milioane de israelieni (53% din populatie) au primit ambele doze de vaccin anti-COVID-19, adica aproximativ 80% din populatia cu varsta de peste 20 de ani, conform datelor oficiale. Au fost inregistrate aproximativ 838.000 de cazuri de COVID-19 si peste 6.300 de decese.