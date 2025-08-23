Taxa ascunsă de pe nota de plată a unui restaurant dintr-o zonă turistică. Cum erau furați clienții

O experiență relaxantă pe o terasă din Ostuni, sudul Italiei, s-a transformat într-o surpriză neplăcută pentru un grup de patru turiști. După ce au petrecut câteva ore savurând băuturi și gustări, aceștia au descoperit pe bon o taxă neașteptată, aplicată nu pentru ceea ce au comandat, ci pentru muzica de fundal pusă de un DJ.

Muzica din difuzoare, trecută pe bon

Potrivit presei italiene, cei patru turiști au comandat două cocktailuri alcoolice, câte 15 euro fiecare, un cocktail fără alcool de 10 euro, un suc natural de 5 euro și gustări în valoare de aproximativ 20 de euro. Totalul ar fi trebuit să fie de 65 de euro, dar nota finală a ajuns la 73 de euro. Diferența a fost explicată printr-o taxă suplimentară de 8 euro, adică 2 euro de persoană, pentru muzica DJ-ului care întreținea atmosfera.

Costul a stârnit reacții, mai ales că turiștii nu au fost anunțați în prealabil despre existența unei asemenea taxe. În mod obișnuit, restaurantele din Italia percep „coperto”, o sumă fixă pentru folosirea mesei, tacâmurilor și pâinii servite, dar practica este bine cunoscută și afișată în meniuri.

„Coperto” nu este bacșiș și nici o opțiune, ci o taxă obligatorie, cu rădăcini medievale, justificată prin cheltuielile de pregătire și servire. Aceasta variază între 1 și 5 euro per persoană și este acceptată de clienți ca o regulă a ospitalității italiene.

Ads