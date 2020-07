Baloane de sapun, inlocuitorii albinelor. Metode alternative de polenizare

Ziare.

com

Pentru imprastierea sferelor delicate de sapun s-a folosit un "pistol de baloane", iar rata de succes a experimentului a fost de 95%.Oamenii de stiinta testeaza acum si drone care pot lansa baloane pentru polenizare.Dr. Eijiro Miyako, de la Institutul pentru Stiinta si Tehnologie din Japonia , a testat anterior abilitatea dronelor de a livra polen. Insa, chiar daca drona avea o lungime de doar 2 centimetri, continua sa deterioreze floarea.Intr-o zi, pe cand se afla in parc, la joaca cu fiul sau, Miyako a avut un moment de inspiratie."Ne jucam cu baloane de sapun intr-un parc, in apropiere de casa, atunci cand unul dintre baloane a atins din greseala fata fiului meu.", a spus cercetatorul, pentru BBC In laborator, cercetatorul a reusit sa confirme ca baloanele de sapun sunt capabile sa transporte polen. Insa, realizand ca sapunul conventional ar fi prea toxic pentru flori, Miyako a dezvoltat baloane de sapun "modificate chimic", capabile sa transporte pana la 2.000 de granule de polen.Miyako si colegii sai au testat tehnica intr-o livada de peri.16 zile mai tarziu, dupa ce au lansat baloanele de sapun catre pomi, fructele au inceput sa se formeze, la un volum egal cu cel obtinut prin polenizarea manuala.. Tehnica produce o cantitate mare de reziduuri, iar vantul si ploaia pot zadarnici polenizarea.