Carne de vita contaminata cu cesiu provenind din prefectura Fukusima a fost livrata pe piata nipona, si deja consumata.

"Daca am fi mancat aceasta carne in fiecare zi, probabil ar fi fost periculos. Dar daca este consumata numai in portii mici, nu cred sa aiba nicicun fel de efecte pe termen lung asupra corupului uman", a declarat, intr-o conferinta de presa, ministrul nipon pentru Protectia Consumatorului, Goshi Hosono.

Incidentul a fost precedat de o alta descoperire recenta de contaminare radioactiva a carnii provenind de la 11 vaci, livrata la Tokyo de aceeasi ferma din Fukushima.

Citeste mai mult despre Carne de vita contaminata cu cesiu in Japonia pe GreenReport.ro