Cine este Yoshihide Suga, 71 de ani, noul premier al Japoniei. Povestea de viata si cariera politica

La 48 de ore dupa alegerea triumfala la conducerea PLD, Suga a obtinut 314 voturi in Camera inferioara a Parlamentului - adica 68% din voturile exprimate. El a obtinut, de asemenea, 59% din voturi in Camera superioara.O majoritate simpla ii era necesara, iar in cazul unui vot opus al celor doua camere, Camera inferioara ar fi avut ultimul cuvant.PLD si aliatul sau din cadrul coalitiei, Partidul Komeito, dispun de o majoritate confortabila in Dieta japoneza.Suga s-a inclinat adanc, in aplauzele parlamentarilor, dupa victoria sa, insa nu s-a exprimat in mod public imediat. Prima sa conferinta de presa in calitate de premier era prevazuta ulterior, miercuri seara (ora locala).Imediat dupa votul din Parlament, succesorul sau in postul de secretar general al Guvernului, ministrul in exercitiu al Sanatatii Katsunobu Kato, a anuntat alcatuirea echipei ministeriale a lui Suga, care nu a prezentat nicio surpriza.Mai multi ministri raman in functie, precum Toshimitsu Motegi la Afaceri Externe, veteranul Taro Aso la Finante si tanarul Shinjiro Koizumi (39 ans), fiul fostului premier PLD Junichiro Koizumi, la Mediu.Nobuo Kishi, care intra in Guvern la Aparare, in locul lui Taro Kono, este fratele lui Shinzo Abe, care poarta numele de familie al bunicului lor patern, premieru Japoniei la sfarsitul anilor '50.Kono preia portofoliul Reformei Administrative.Yoshihide Suga, fiul unui cultivator de capsuni, cu o cariera atipica, l-a servit si consiliat in mod fidel pe Abe multi ani, coordonand politica intre ministere si numeroase agentii de stat.El cunoaste, astfel, toate rotitele puternicei birocratii japoneze, insa nu are statura internationala a predecesorului sau si suferade o anumita imagine austera."Probleme dure asteapta Guvernul Suga", iar prioritara este criza covid-19, a declarat miercuri pentru AFP Shinichi Nishikawa, un profesor de stiinte politice la Universitatea Meiji din Tokyo.Succesorul lui Abe este necesar sa actioneze rapid impotriva recesiunii economice si delicatei probleme a Jocurilor Olimpice (JO) de la Tokyo, amanate in vara lui 2021 din cauza pandemiei."Pe frontul diplomatic, exista multe necunoscute, mai ales alegerile prezidentiale americane" din noiembrie, adauga Nishikawa.Suga urmeaza sa actioneze in mijlocul unor tensiuni internationale puternice, mai ales intre Washington si Beijing.Observatorii se asteapta ca Suga sa continue politica economica a lui Abe, caracterizata printr-o politica monetara ultra-flexibila si relansari bugetare masive, sperand ca el sa intreprinda reforme structurale considerate necesare."Liberalizarea pietei muncii nu a demarat niciodata in timpul lui Abe (...). Suga ar putea avea mai mult succes prin reformarea batranului sistem administrativ" nipon, incurajand recursul la imigratie si cresteri salariale, potrivit unei note Capital Economics.Unii oficiali de rang inalt din partid sunt in favoarea organizarii unor alegeri legislative anticipate, in vederea unei consolidari a legitimitatii lui Suga si prelungirii duratei mandatului dincolo de termenul prevazut al celui al lui Abe, in toamna lui 2021.Insa, pentru moment, Suga a apreciat ca un asemenea scrutin nu este o prioritate, argumentand ca ar fi dificil de organizat asemenea alegeri nationale atat timp cat pandemia covid-19 nu se afla sub control.Abe, in varsta de 65 de ani, a batut recordul longevitatii in post, insa a ales, la sfarsitul lui august, sa demisioneze, in urma recidivei unei boli inflamatorii cronice a intestinului care a fost deja una dintre cauzele sfarsitului prematur al primului sau mandat (2006-2007).