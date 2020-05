Expertii atrag atentia ca mastile sunt prea periculoase pentru copiii sub 2 ani

Ziare.

Premierul Shinzo Abe a anuntat luni incetarea starii de urgenta in toata Japonia , dupa ce numarul infectiilor cu COVID-19 a scazut in intreaga tara, insa a avertizat ca poate fi reinstituita daca virusul incepe sa se raspandeasca din nou.Pentru a preveni raspandirea coronavirusului, specialisti in domeniul sanatatii din intreaga lume recomanda purtarea mastilor atunci cand distantarea sociala este dificil de mentinut, pe masura ce tarile isi ridica treptat restrictiile impuse pentru stoparea epidemiei de COVID-19.Asociatia de Pediatrie din Japonia i-a avertizat insa pe parinti ca mastile sunt prea riscante pentru copiii sub 2 ani, relateaza Reuters. "Mastile pot ingreuna respiratia, deoarece sugarii au caile respiratorii inguste", ceea ce creste presiunea asupra inimilor lor, a spus asociatia, adaugand ca mastile sporesc de asemenea riscul de supraincalzire in cazul lor."Sa oprim utilizarea mastilor pentru copiii sub 2 ani", a afirmat asociatia intr-o notificare de pe site-ul sau.Asociatia a afirmat ca pana acum au existat foarte putine cazuri grave de infectare cu coronavirus in randul copiilor si ca majoritatea copiilor s-au infectat de la membrii familiei.De asemenea, Centrele Americane pentru Controlul Bolilor (CDC) si Academia de Pediatrie din SUA afirma ca cei mici, cu varsta sub doi ani, nu trebuie sa poarte masti.