Explozie la un combinat chimic japonez: un mort si 11 raniti

Autor: Teodora Bodeanu
Duminica, 22 Aprilie 2012, ora 09:28
1407 citiri
Explozie la un combinat chimic japonez: un mort si 11 raniti
Foto: Arhiva

O persoana si-a pierdut viata si 11 au fost ranite in explozia unui combinat chimic in regiunea Yamaguchi, din sud-vestul Japoniei, duminica dimineata.

Explozia a avut loc in jurul orei locale 2.00, intr-o fabrica apartinand companiei Mitsui Chemicals, relateaza Xihuanet.

Un tanar de 22 de ani a fost omorat in explozie, iar alti 11 muncitori au fost, la randul lor, raniti.

De asemenea, ferestrele a aproximativ 100 de case din jurul combinatului chimic s-au spart din cauza exploziei.

Potrivit rapoartelor, pompierii inca se lupta sa stinga focul cauzat de explozie.

