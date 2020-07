Fetita de trei ani lasata singura in casa opt zile de mama plecata in vizita la iubit. Copila a murit de sete si de foame

Intamplarea sinistra a avut loc in Japonia . Saki Kakehashi, mama de 24 de ani, a spus politiei ca nu se astepta ca fiica ei, Noa, sa moara.Ajunsa acasa, dupa mai bine de o saptamana, Kakehashi a cerut ajutor la o linie de urgenta, spunand ca fiica ei nu respira.Noa a fost dusa la un spital, unde insa nu s-a putut face nimic altceva decat sa se pronunte decesul.Fetita a fost gasita purtand un scutec murdar si inconjurata de gunoi, in apartamentul mamei ei, din Tokyo.Un raport post-mortem a stabilit ca micuta a murit din cauza deshidratarii severe si a foamei, informeaza Mirror Mama ar fi spus detectivilor ca nu a vazut nici o problema in a-si lasa copilul de trei ani singur acasa, o saptamana, in timp ce ea isi vizita iubitul.Kakehashi a fost arestata sapatamana aceasata, marti in urma unei investigatii de o luna, a anuntat Japan Times.