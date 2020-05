In Japonia a incetat starea de urgenta din cauza COVID-19

Ziare.

Starea de urgenta fusese declarata initial in capitala si in alte sase regiuni, apoi extinsa la intreaga tara, transmite AFP.Termenul de 6 mai a fost ulterior prelungit pana la 31 mai, dar guvernul a decis ca epidemia de COVID-19 este suficient tinuta sub control pentru a reveni inca din 14 mai asupra masurilor stricte in 39 din cele 47 de prefecturi.Joia trecuta a incetat starea de urgenta si pentru Kyoto si Osaka.Pana duminica, in Japonia se inregistrasera oficial 16.581 de cazuri de contaminare cu coronavirus, din care 830 au dus la decese.Guvernul nipon nu poate impune restrictii de circulatie in cadrul starii de urgenta, ci doar face recomandari cetatenilor sa stea la domiciliu, iar magazinelor neesentiale sa ramana inchise.Abe le-a cerut compatriotilor sai sa dea dovada de prudenta in continuare si sa se adapteze la 'noua normalitate' dupa incetarea starii de urgenta, avertizand ca 'daca lasam garda jos, infectia se va raspandi rapid'.