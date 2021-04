Primul lider strain primit de Joe Biden la Casa Alba: "Suntem hotarati sa actionam impreuna pentru a depasi provocarile ridicate de China"

"Suntem hotarati sa actionam impreuna pentru a depasi provocarile ridicate de China si legat de unele probleme ca Marea Chinei de Est, Marea Chinei de Sud, dar si Coreea de Nord", a declarat presedintele democrat in cursul unei conferinte de presa comune in sera de trandafiri a Casei Albe."Actionam impreuna pentru a demonstra ca democratiile pot castiga competitiile din secolul al XXI-lea aducand rezultate pentru popoarele lor", a insistat Joe Biden, reluand laitmotivul unei confruntari ideologice in fata "autocratiilor".Ca ecou la aceasta unitate a democratiilor dorite de presedintele american pentru a face front comun in fata ascensiunii inexorabile a Beijingului, seful guvernului japonez a vorbit despre o alianta bazata pe "libertate, democratie si drepturile omului".Yoshihide Suga a dat asigurari ca cele doua tari aliate se vor opune "oricarei tentative" chineze de "a schimba statu quo-ul prin forta sau intimidare in marile Chinei de Sud si de Est".Alegerea premierului japonez ca prim invitat, care va fi urmat in mai de presedintele sud-coreean Moon Jae-in, reflecta prioritatea acordata de Joe Biden celor mai apropiati aliati ai Statelor Unite, in special in Asia unde are loc competitia impotriva adversarului strategic numarul unu al Washingtonului.Dornic sa prezinte progrese tangibile, presedintele american a spus ca va colabora cu Tokyo pentru "a promova retele 5G fiabile si sigure", iar anturajul sau a evocat in acest sens "un angajament foarte substantial" de doua miliarde de dolari asumat de Japonia in parteneriat cu Statele Unite Fostul presedinte american Donald Trump a lansat o campanie de presiuni asupra mai multor tari pentru a renunta la utilizarea echipamentelor gigantului chinez Huawei, care s-a impus ca lider in desfasurarea celei de-a cincea generatii de retele mobile. Joe Biden doreste sa continue ofensiva si a afirmat ca tehnologiile aflate in centrul concurentei globale sunt "guvernate de standardele stabilite de democratii, nu de autocratii".Cei doi lideri au abordat, de asemenea, tensiunile crescande pe tema Taiwanului , care denunta actiuni din ce in ce mai ostile din partea Beijingului, precum si strategia fata de Coreea de Nord , pe care presedintele SUA urmeaza sa o dezvaluie in curand.