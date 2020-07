Intr-un oras din Japonia, folosirea telefoanelor mobile in timpul mersului este considerata un pericol pentru cetateni

Telefoanele mobile reprezinta o parte importanta a vietilor noastre, iar unii dintre noi sunt atat de absorbiti de retelele de socializare, incat folosesc dispozitivele oriunde.In Japonia , oficialii orasului Yamato, o suburbie a capitalei Tokyo, sunt de parere ca folosirea telefoanelor in timpul mersului reprezinta un pericol pentru pietoni. Futurism , citat de Descopera.ro , noteaza ca oficialii orasului au transformat aceasta ingrijorare intr-o norma legala si au interzis folosirea telefoanelor in timpul deplasarilor pe jos in spatiul public.Aceasta decizie se aplica celor 240.000 de rezidenti ai orasului, dar si si celor aflati in tranzit sau turistilor.Pasagerii care coboara in gara Yamato aud o serie de inregistrari in care sunt anuntati sa nu foloseasca telefoanele in timp ce se deplaseaza si ca pot folosi telefoanele doar daca se opresc si asaza pe o banca, sau in alte locuri in care nu incurca circulatia, punandu-se in pericol pe ei sau pe cei din jur."Utilizarea smartphone-urilor in timpul mersului este interzisa. Va rugam sa folositi smartphone-urile dupa ce va opriti din mers", se aude in gara din Yamato.In prezent, rezidentii care folosesc telefoanele in timpul deplasarii nu risca vreo contraventie din parte fortelor de ordine.Reporterii care au prezentat povestea explica faptul ca locuitorii din Yamato sunt de acord ca folosirea dispozitivelor mobile poate fi periculoasa si majoritatea respecta regula.