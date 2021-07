Inundatii catastrofale in Japonia: un cuplu de batrani a fost salvat la 26 de ore dupa ce casa lor a fost ingropata de un torent VIDEO

Autoritatile au declarat ca un cuplu in varsta se numara printre 23 de persoane salvate pana acum.Cel putin trei persoane au fost ucise si zeci sunt inca disparute dupa ce un torent de noroi a maturat orasul, la sud-vest de Tokyo, sambata.Mass-media japoneza a aratat imagini ale echipelor de salvare care cautau persoane viata in ramasitele cladirilor zdrobite.Aproximativ 80 de persoane sunt inca disparute, potrivit primarului orasului.Luni, aproximativ 1.500 de salvatori cautau la fata locului, inclusiv politisti, pompieri si membri ai armatei."Vrem sa salvam cat mai multe victime ... ingropate in daramaturi", a declarat reporterilor premierul Yoshihide Suga.Site-ul de stiri Asahi a declarat ca Yoshie Yuhara si sotul ei Eiji, ambii in varsta de 75 de ani, se numara printre cei salvati duminica dupa 26 de ore. Ei au spus ca, atunci cand alunecarea de teren a lovit, au auzit "un vuiet, ca o masina grea" si au fugit in varful casei lor cu trei etaje chiar inainte ca etajele inferioare sa fie inundate, relateaza BBC.