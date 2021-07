Inalt oficial din Japonia, despre pericolul care planeaza asupra Statelor Unite: "Rusia si China ar putea ataca Hawaii"

Cele doua puteri ar putea declansa un potential atac asupra insulelor din Hawaii, aflate sub jurisdictia americana.Yasuhide Nakayama a afirmat ca "trebuie sa descurajam China si nu doar China, dar si pe rusi, pentru ca asa cum v-am spus, ei efectueaza exercitii militare impreuna", in cadrul unui eveniment al Institutului Hudson, un think tank din Statele Unite, potrivit Washington Examiner Pe de alta parte, trebuie mentionat faptul ca vulnerabilitatea Taiwanului fata de o invazie a Chinei a devenit in ultimele luni o preocupare a expertilor in politici privind regiunea Asia-Pacific, pe masura ce fortele comuniste de la Beijing isi intensifica exercitiile militare in jurul insulei.Referindu-se la acest subiect, oficialul japonez a spus ca "taiwanezii sunt cu adevarat ingrijorati. Si, de asemenea, ei se concentreaza asupra celor doua mari tari (China si Rusia -n.a.), care colaboreaza si prezinta o multime de amenintari fata de Taiwan".China considera Taiwan-ul o provincie renegata, una pe care a pretins-o atunci cand comunistii au venit la putere in 1949, dar nu a condus-o niciodata. Multe tari din lume recunosc regimul de la Beijing ca guvernul oficial al Chinei si nu au relatii oficiale cu Taiwanul (ca si Romania - n.a.)."Trebuie sa protejam Taiwan-ul ca o tara democratica", a spus Nakayama, inainte de a sugera ca liderii mondiali ar fi putut gresi in timpul Razboiului Rece, parand sa admita ca Taiwan-ul se va reuni in cele din urma cu China continentala. "A fost corect? Nu stiu", conform Reuters Ministrul adjunct al Apararii din Japonia a subliniat faptul ca tensiunile din zona Asia-Pacific au o influenta directa asupra securitatii americane, in lumina colaborarii dintre China si Rusia."In 1941, Japonia a atacat Pearl Harbor, dar acum SUA si Japonia sunt foarte buni aliati. Nu vreau sa ne reamintim de atacul de acum 70 de ani, dar trebuie sa fim atenti la exercitiile militare ale Rusiei. Au loc in partea de vest a orasului Honolulu, adica in Hawaii".